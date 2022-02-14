Wordle уверенно шагает по миру в различных вариациях и на разных языках. Дошло уже даже до того, что аналог игры появился в кубическом мире Minecraft.

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"Редстоун" в Minecraft открывает огромное количество творческих возможностей для тех геймеров, которые в силах овладеть всеми тонкостями его использования. Благодаря этому предмету искусные игроки могут создавать сложные схемы и манипулировать разнообразными элементами в игре.

Один из таких энтузиастов, а именно пользователь Reddit под ником mattbatwings2 использовал эти майнкрафтерские технологии и собственные навыки для воссоздания популярной браузерной игры Wordle.

На все про все у него ушло 2 дня и около 16 часов работы.



На видео видно, что под гигантским "дисплеем" разместилась клавиатура со всем английским алфавитом, буквы которого выводятся на экран после нажатия кнопок. Каждое завершенное слово зажигает над буквами индикатор определенного цвета, чтобы показать, какие из них правильные, а какие нет.

Творение игрока функционально идентично оригинальному Wordle и даже содержит опцию установки нового слова для отгадывания.