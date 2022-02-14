Wordle упевнено крокує світом у різноманітних варіаціях та на різних мовах. Дійшло вже навіть до того, що аналог гри з'явився у кубічному світі Minecraft.

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"Редстоун" в Minecraft відкриває величезну кількість творчих можливостей для тих геймерів, які в силах опанувати всі тонкощі його використання. Завдяки цьому предмету, майстерні гравці можуть створювати складні схеми та маніпулювати різноманітними елементами в грі.

Один із таких ентузіастів, а саме користувач Reddit під ніком mattbatwings2, використав ці майнкрафтерські технології та власні навички для відтворення популярної браузерної гри Wordle.

На все про все у нього пішло 2 дні та близько 16 годин роботи.



На відео бачимо, що під гігантським "дисплеєм" розташувалася клавіатура з усім англійським алфавітом, літери якого виводяться на екран після натискання кнопок. Кожне завершене слово запалює над літерами індикатор певного кольору, щоб показати, які з них правильні, а які ні.

Творіння гравця функціонально ідентичне оригінальному Wordle і навіть містить опцію встановлення нового слова для відгадування.