Шанувальники в захваті: ентузіаст створив оригінальну відеогру за мотивами "Зоряних війн"

У мережі з'явилася нова інформація про відеогру Star Wars Redemption. Її автор розповів чимало цікавого про свій проєкт, а також поділився трейлером, який дуже сподобався геймерам.

Кілька тижнів тому ми розповідали про команду ентузіастів, яка планує перенести всесвіт "Зоряних війн" на ігровий рушій відеогри Fallout: New Vegas. За схожу масштабну роботу взявся й французький розробник Етьєн Беше, але найцікавіше, що він навіть встиг створити працюючу версію своєї гри.

До теми У далекій-далекій галактиці: ентузіасти працюють над масштабним модом для Fallout: New Vegas

Варто розпочати з того, що головний герой цієї історії вже тривалий час працює над проєктом з назвою Star Wars Redemption. Для створення цієї гри ентузіаст використовує рушій Unreal Engine 4, а також він відзначив, що на подібну масштабну роботу його надихнув мультсеріал "Зоряні війни: Війни клонів". Тому й не дивно, що ця відеогра виконана саме в його стилістиці. Також відомо, що її події розгортаються в період між другим та п'ятим епізодами цієї саги.

Розробник відзначив, що хотів привнести чимало своїх ідей, а не лише займатися копіюванням оригінального мультсеріалу. Наприклад, протагоністом цієї гри став новий джедай з іменем Мевенн. Також Етьєн додав, що зазвичай працює сам, хоча іноді йому й допомагають його знайомі. Загалом ентузіаст вже поділився першим трейлером, а також виклав у відкритий доступ демонстраційну версію своєї гри.

Трейлер відеогри Star Wars Redemption: відео

У цій версії можна вже займатися дослідженням локацій (всього п'ять), а також збиранням різноманітних предметів. Етьєн відзначив, що в майбутньому планує додати повноцінну бойову систему та польоти на космічних кораблях. Щоправда, навряд чи це станеться найближчим часом. Безплатно завантажити відеогру можна за цим посиланням, а також там можна знайти інструкцію з встановлення. Наостанок можна ще додати, що розробник радить не запускати свою гру на слабких системах.

Концепт-арти та скриншоти відеогри Star Wars Redemption / Фото з сайту ArtStation