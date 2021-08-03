Несколько недель назад мы рассказывали о команде энтузиастов, которая планирует перенести вселенную "Звездных войн" на игровой движок видеоигры Fallout: New Vegas. За похожую масштабную работу взялся и французский разработчик Этьен Беше, но самое интересное, что он даже успел создать работающую версию своей игры.

К теме В далекой-далекой галактике: энтузиасты работают над масштабным модом для Fallout: New Vegas

Стоит начать с того, что главный герой этой истории уже длительное время работает над проектом с названием Star Wars Redemption. Для создания этой игры энтузиаст использует движок Unreal Engine 4, а также он отметил, что на подобную масштабную работу его вдохновил мультсериал "Звездные войны: Войны клонов". Поэтому неудивительно, что эта видеоигра выполнена именно в его стилистике. Также известно, что ее события разворачиваются в период между вторым и пятым эпизодами этой саги.

Разработчик отметил, что хотел привнести немало своих идей, а не только заниматься копированием оригинального мультсериала. Например, протагонистом этой игры стал новый джедай с именем Мевенн. Также Этьен добавил, что обычно работает сам, хотя иногда ему и помогают его знакомые. В целом энтузиаст уже поделился первым трейлером, а также выложил в открытый доступ демонстрационную версию своей игры.

Трейлер видеоигры Star Wars Redemption: видео

В этой версии можно уже заниматься исследованием локаций (всего пять), а также сбором различных предметов. Этьен отметил, что в будущем планирует добавить полноценную боевую систему и полеты на космических кораблях. Правда, вряд ли это произойдет в ближайшее время. Бесплатно скачать видеоигру можно по этой ссылке, а также там можно найти инструкцию по установке. Напоследок можно еще добавить, что разработчик советует не запускать свою игру на слабых системах.

Концепт-арты и скриншоты видеоигры Star Wars Redemption / Фото с сайта ArtStation