Справжня магія: ентузіаст створює неймовірні анімовані обкладинки для відеоігор – відео

Ентузіаст із нікнеймом Dylan Greene створює оригінальні обкладинки для відеоігор. Його роботи дуже подобаються користувачам у мережі та збирають прекрасні перегляди.

Напевно, чимала кількість геймерів ще повинна пам'ятати часи, коли відеоігри активно продавалися на фізичних носіях. Звісно, диски з іграми можна придбати й зараз, але особливого попиту вони вже давно не мають. Можливо, користувач із нікнеймом Dylan Greene просто захотів виправити цю несправедливість.

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Ентузіаст вирішив відійти від класичного та статичного 2D-дизайну обкладинок для відеоігор. Він займається створенням анімованих 3D-обкладинок на основі технології доповненої реальності. Виглядають його концепти як "живі" та збирають фантастичні перегляди на відомій платформі Reddit. Dylan Greene вже встиг створити свій варіант обкладинок для трьох відеоігор: Demon's Souls, God of War та Doom Eternal.

На одну таку роботу він витрачає майже два дні, а для цього використовує програми After Effects та Photoshop. Найбільше часу йде на обробку потрібного зображення, а також на створення різноманітних ефектів. Потім вся ця робота накладається на реальну обкладинку через спеціальні додатки, які здатні також захоплювати подібний 3D-ефект. Щоправда, геймери жартують, що його роботи не можуть бути створені без магії.

Загалом такі анімовані обкладинки дуже сподобалися користувачам платформи Reddit. Геймери відзначають якість цих робіт та називають їх справжніми витворами мистецтва. Користувачі сподіваються, що схожі обкладинки колись з'являться на полицях крамниць. Сумарно три записи Dylan Greene зібрали понад 70 тисяч вподобань та тисячу коментарів.

Щоправда, головний герой вже відзначив, що поки не планує займатися саме обкладинками. Хоча варто й додати, що подібними анімаціями він продовжує займатися й зараз, наприклад, нещодавно він поділився анімованою 3D-картою з гри Hearthstone. Наостанок варто відзначити, що весь процес створення кожної такої роботи можна побачити на ютуб-каналі цього ентузіаста.

Анімована обкладинка відеогри Demon's Souls – відео

Анімована обкладинка відеогри Doom Eternal – відео

Анімована обкладинка відеогри God of War – відео