Наверное, немалое количество геймеров еще должно помнить времена, когда видеоигры активно продавались на физических носителях. Конечно, диски с играми можно приобрести и сейчас, но особого спроса они уже давно не имеют. Возможно, пользователь с никнеймом Dylan Greene просто захотел исправить эту несправедливость.

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Энтузиаст решил отойти от классического и статического 2D-дизайна обложек для видеоигр. Он занимается созданием анимированных 3D-обложек на основе технологии дополненной реальности. Выглядят его концепты как "живые" и собирают фантастические просмотры на известной платформе Reddit. Dylan Greene уже успел создать свой вариант обложек для трех видеоигр: Demon's Souls, God of War и Doom Eternal.

На одну такую работу он тратит почти два дня, а для этого использует программы After Effects и Photoshop. Больше всего времени уходит на обработку нужного изображения, а также на создание различных эффектов. Затем вся эта работа накладывается на реальную обложку через специальные приложения, которые способны также захватывать подобный 3D-эффект. Правда, геймеры шутят, что его работы не могут быть созданы без магии.

В целом такие анимированные обложки очень понравились пользователям платформы Reddit. Геймеры отмечают качество этих работ и называют их настоящими произведениями искусства. Пользователи надеются, что подобные обложки когда-то появятся на полках магазинов. Суммарно три записи Dylan Greene собрали более 70 тысяч лайков и тысячу комментариев.

Правда, главный герой уже отметил, что пока не планирует заниматься именно обложками. Хотя стоит и добавить, что подобными анимациями он продолжает заниматься и сейчас, например, недавно он поделился анимированной 3D-картой с игры Hearthstone. Напоследок стоит отметить, что весь процесс создания каждой такой работы можно увидеть на ютуб-канале этого энтузиаста.

Анимированная обложка видеоигры Demon's Souls – видео

Анимированная обложка видеоигры Doom Eternal – видео

Анимированная обложка видеоигры God of War – видео