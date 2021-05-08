Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных видеоигр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Масштабные распродажи в Steam и PS Store: подборка лучших предложений за последнюю неделю

Steam

В фирменном магазине Valve на этой неделе появилось немало интересных и выгодных предложений. Стоит начать с распродажи серии Call of Duty, которая продлится до 18 мая. Купить со скидками в 50% можно все игры этой франшизы, которые появлялись в этом магазине. Также интересно, что можно купить сразу все игры в одном комплекте, правда, за цену в почти 15 тысяч гривен.

В традиционной акции под названием "Выходные издателя" на этой неделе приняли участие разработчики из Devolver Digital. А их видеоигры со скидками в 90% можно будет приобрести до 11 мая. Также Steam обновил страницу с еженедельной распродажей, поэтому новые предложения можно поискать и там.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Call of Duty: Modern Warfare 3 – 536 гривен (-50%)

Call of Duty: WWII – 804 гривны (-50%)

Call of Duty: Black Ops II – 804 гривны (-50%)

Loop Hero – 223 гривны (-20%)

Shadow Warrior 2 – 95 гривен (-80%)

Hotline Miami Collection – 140 гривен (-83%)

Serious Sam 4 – 287 гривен (-40%)

Mafia: Definitive Edition – 561 гривна (-25%)

NBA 2K21 – 159 гривен (-84%)

The Long Dark – 66 гривен (-67%)

Serious Sam 4 / Фото магазин Steam

Epic Games Store

В этом магазине продолжаются классические раздачи видеоигр. На этой неделе бесплатно можно получить приключенческий экшен в открытом мире под названием Pine. Геймеры управляют подростком Хью, который должен найти новый дом для своего племени. Забрать эту видеоигру бесплатно можно будет до 13 мая по этой ссылке. А следующим проектом в рамках этой акции станет приключенческая игра The Lion's Song.

Трейлер видеоигры Pine​ – видео

Microsoft Store

В Microsoft Store появилось также немало интересных предложений, правда, в основном на различные дополнения или сезонные пропуска. Из интересного можно отметить еще распродажу игр от издателя 505 Games (до 11 мая). Все другие акционные предложения в этом магазине в основном доступны только для подписчиков Xbox Live Gold, а с полным списком можно ознакомиться по этой ссылке.

По сниженной цене для консолей серии Xbox можно приобрести такие игры:

Control: Ultimate Edition – 550 гривен (-50%)

Ghostrunner – 413 гривен (-50%)

Terraria – 275 гривен (-50%)

Assetto Corsa Competizione – 550 гривен (-50%)

Unturned – 345 гривен (-50%)

Ghostrunner / Фото магазин Microsoft Store

Другие предложения

В PS Store только на следующей неделе завершится несколько масштабных распродаж, поэтому новых предложений пока не появлялось. Напоследок можно еще отметить, что всем игрокам в Call of Duty: Warzone подарят скин измученного Адлера. Для этого нужно зайти до завершения третьего сезона в эту видеоигру.