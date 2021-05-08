Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Масштабні розпродажі у Steam та PS Store: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

Steam

У фірмовій крамниці Valve цього тижня з'явилося чимало цікавих та вигідних пропозицій. Варто розпочати із розпродажу серії Call of Duty, який продовжиться до 18 травня. Придбати зі знижками у 50% можна всі ігри цієї франшизи, які з'являлися у цій крамниці. Також цікаво, що можна купити одразу всі ігри в одному комплекті, щоправда, за ціну у майже 15 тисяч гривень.

У традиційній акції із назвою "Вихідні видавця" цього тижня взяли участь розробники із Devolver Digital. А їхні відеогри зі знижками у 90% можна буде придбати до 11 травня. Також Steam оновив сторінку зі щотижневим розпродажем, тому нові пропозиції можна пошукати й там.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Call of Duty: Modern Warfare 3 – 536 гривень (-50%)

Call of Duty: WWII – 804 гривні (-50%)

Call of Duty: Black Ops II – 804 гривні (-50%)

Loop Hero – 223 гривні (-20%)

Shadow Warrior 2 – 95 гривень (-80%)

Hotline Miami Collection – 140 гривень (-83%)

Serious Sam 4 – 287 гривень (-40%)

Mafia: Definitive Edition – 561 гривня (-25%)

NBA 2K21 – 159 гривень (-84%)

The Long Dark – 66 гривень (-67%)

Serious Sam 4​ / Фото крамниця Steam

Epic Games Store

У цій крамниці продовжуються класичні роздачі відеоігор. Цього тижня безплатно можна отримати пригодницький екшен у відкритому світі із назвою Pine. Геймери керують підлітком Г'ю, який має знайти новий дім для свого племені. Забрати цю відеогру безплатно можна буде до 13 травня за цим посиланням. А наступним проєктом у межах цієї акції стане пригодницька гра The Lion's Song.

Трейлер відеогри Pine – відео

Microsoft Store

У Microsoft Store з'явилося також чимало цікавих пропозицій, щоправда, здебільшого на різноманітні доповнення чи сезонні перепустки. З цікавого можна відзначити ще розпродаж ігор від видавця 505 Games (до 11 травня). Усі інші акційні пропозиції у цій крамниці здебільшого доступні лише для підписників Xbox Live Gold, а з повним списком можна ознайомитися за цим посиланням.

За зниженою ціною для консолей серії Xbox можна придбати такі ігри:

Control: Ultimate Edition – 550 гривень (-50%)

Ghostrunner – 413 гривень (-50%)

Terraria – 275 гривень (-50%)

Assetto Corsa Competizione – 550 гривень (-50%)

Unturned – 345 гривень (-50%)

Ghostrunner / Фото крамниця Microsoft Store

Інші пропозиції

У PS Store лише наступного тижня завершиться кілька масштабних розпродажів, тому нових пропозицій поки не з'являлося. Наостанок можна ще відзначити, що усім гравцям у Call of Duty: Warzone подарують скін змученого Адлера. Для цього потрібно лише зайти до завершення третього сезону у цю відеогру.