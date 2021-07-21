Відеогра Minecraft продовжує мати попит серед геймерів й зараз, хоча її реліз відбувся ще у 2011 році. У цієї гри є чимало відданих шанувальників, які постійно вигадують щось цікаве, а також беруться за різноманітні креативні проєкти.

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Головний герой цієї історії з нікнеймом TyeDye відзначився подібною прекрасною роботою. Ентузіаст вирішив намалювати різноманітних ворожих мобів з Minecraft, але захотів відійти від класичного для цієї гри стилю. Варто відзначити, що йому це вдалося, а нові версії цих створінь виглядають достатньо моторошно. Також TyeDye поділився цікавим малюнком, на якому порівняв розміри всіх намальованих ним істот.

Загалом головний герой відтворив у такому стилі вже чотирнадцять створінь з цієї відеогри. Ентузіаст відзначив, що для своєї роботи використовує програму Medibang. Щоправда, шкода, що TyeDye так й не вказав, скільки ж часу витрачає на створення одного такого малюнку. Насправді в ентузіаста вийшли достатньо нестандартні версії цих відомих створінь, а особливо хочеться відзначити його увагу до різноманітних деталей.

Наостанок варто додати, що користувачам мережі роботи TyeDye дуже подобаються. Наприклад, один з його постів на Reddit зібрав 40 тисяч вподобань та понад тисячу коментарів. Шанувальники Minecraft відзначають високий рівень малюнків ентузіаста та додають, що його роботи більше схожі на офіційні концепт-арти якоїсь гри. Цікаво, що чималій кількості геймерів ці намальовані істоти нагадали різноманітних створінь з аніме.

Моби з Minecraft від користувача TyeDye / Фото твітер TyeDye