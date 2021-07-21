Видеоигра Minecraft продолжает пользоваться спросом среди геймеров и сейчас, хотя ее релиз состоялся еще в 2011 году. У этой игры есть немало преданных поклонников, которые постоянно придумывают что-то интересное, а также берутся за различные креативные проекты.

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Главный герой этой истории с никнеймом TyeDye отличился подобной прекрасной работой. Энтузиаст решил нарисовать различных вражеских мобов с Minecraft, но захотел отойти от классического для этой игры стиля. Стоит отметить, что ему это удалось, а новые версии этих созданий выглядят достаточно жутко. Также TyeDye поделился интересным рисунком, на котором сравнил размеры всех нарисованных им существ.

В целом главный герой воссоздал в таком стиле уже четырнадцать созданий с этой видеоигры. Энтузиаст отметил, что для своей работы использует программу Medibang. Правда, жаль, что TyeDye так и не указал, сколько времени тратит на создание одного такого рисунка. На самом деле в энтузиаста получились достаточно нестандартные версии этих известных созданий, а особенно хочется отметить его внимание к различным деталям.

Напоследок стоит добавить, что пользователям сети работы TyeDye очень нравятся. Например, один из его постов на Reddit собрал 40 тысяч лайков и более тысячи комментариев. Поклонники Minecraft отмечают высокий уровень рисунков энтузиаста и добавляют, что его работы больше похожи на официальные концепт-арты какой-то игры. Интересно, что немалому количеству геймеров эти нарисованные существа напомнили различных созданий с аниме.

Мобы с Minecraft от пользователя TyeDye / Фото твиттер TyeDye