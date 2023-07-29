Fallout: New Vegas вийшла понад 13 років тому, але її шанувальники настільки віддані, що не лише досі грають в проєкт, але й майструють для нього різноманітні модифікації.

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Як, зауважили в Kotaku, лише за минулий тиждень в мережі з'явилося 88 модів для гри.

Однак з-поміж них всіх яскраво виділяється творіння геймера під ніком NoUsernameSelected, яке перетворює Роберта Едвіна Хауса на Ілона Маска

Містер Хаус – це один з персонажів гри, який є генеральним директором і президентом The Strip – району, розташованого в центрі Нью-Вегаса.

У той час як Едвард "Цезар" Селлоу є головним лиходієм гри, містер Хаус може стати ще одним до біса запеклим антагоністом, якщо ви відмовитеся з ним співпрацювати.

Він технологічний та математичний геній, але при цьому також зарозумілий, зверхньо дивиться на всіх як на "плебеїв" і зрештою є настільки самовдоволеним, що вірить, що повинен відновити цивілізацію під своїм командуванням, щоб врятувати людство.

Неважко зрозуміти, чому в модера виникла чудова ідея замінити саме цього персонажа на одного з найзапальніших мільярдерів нашої ери.

Результат модифікації: дивитися відео

Задля цього NoUsernameSelected використав увесь свій модерський талант та кілька цікавих програм, таких як синтезатор тексту в мову ElevenLabs, систему автоматичного розпізнавання мовлення OpenAI Whisper і генератор зображень Stable Diffusion.

У результаті ентузіаст отримав практично ідеальне відтворення Ілона Маска у світі Fallout: New Vegas.