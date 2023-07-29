Fallout: New Vegas вышла более 13 лет назад, но ее поклонники настолько преданы, что не только до сих пор играют в проект, но и мастерят для него различные модификации.

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Как отметили в Kotaku, только за прошедшую неделю в сети появилось 88 модов для игры.

Однако среди них всех ярко выделяется творение геймера под ником NoUsernameSelected, которое превращает Роберта Эдвина Хауса в Илона Маска.

Мистер Хаус – это один из персонажей игры, являющийся генеральным директором и президентом The Strip – района, расположенного в центре Нью-Вегаса.

В то время как Эдвард "Цезарь" Селлоу является главным злодеем игры, мистер Хаус может стать еще одним чертовски ожесточенным антагонистом, если вы откажетесь с ним сотрудничать.

Он технологичен и математический гений, но при этом также высокомерен, свысока смотрит на всех как на "плебеев" и в конце концов настолько самодоволен, что верит, что должен восстановить цивилизацию под своим командованием, чтобы спасти человечество.

Нетрудно понять, почему у модера возникла отличная идея заменить именно этого персонажа на одного из самых воспалительных миллиардеров нашей эры.

Результат модификации: смотреть видео

Для этого NoUsernameSelected использовал весь свой модерский талант и несколько интересных программ, таких как синтезатор текста в речь ElevenLabs, систему автоматического распознавания речи OpenAI Whisper и генератор изображений Stable Diffusion.

В результате энтузиаст получил практически идеальное воспроизведение Илона Маска в мире Fallout: New Vegas.