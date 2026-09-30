Повернення до французького коріння

Клуб залишив сцену Counter-Strike у 2020 році після спроб розвивати міжнародний ростер за участю таких гравців, як MICHU, Nifty та Thomas. Тепер керівництво вирішило повернутися до французької сцени, яка у 2015 році принесла організації єдину перемогу на турнірі Major під час DreamHack Open Cluj-Napoca, коли за колектив виступали apEX та kennyS, пише HLTV.

Чутки про перехід ширилися кілька місяців, а після перемоги ростера на турнірі Logitech G Play Connect 23 вересня клуб випустив тизер.

Сподіваюся, ми зможемо досягти аналогічного успіху з тим, що довели світові раніше,

– прокоментував власник Envy Майк Руфейл.

Боротьба за путівку на Singapore Major

До оновленого ростера Envy увійшли п'ять французьких кіберспортсменів: Бріан "Mak"a Канда, Люка "Lucky" Шастан, Кевін "misutaaa" Раб'є, Філіп "Graviti" Бранкович та Жеремі "Kursy" Гаст. Наразі команда посідає 21-ше місце у світовому рейтингу VRS і веде активну боротьбу за слот на майбутньому PGL Major Singapore.

Для закріплення позицій перед кваліфікаційним відбором колектив візьме участь у турнірах Stake Pulse Beat III та DraculaN S7.

Офіційний дебют п'ятірки під новим прапором відбудеться 12 жовтня під час старту Stake Pulse Beat III. Шанувальники дисципліни сподіваються, що повернення відомого бренду пожвавить конкуренцію на світовій арені та дозволить французькому ростеру знову змагатися за найвищі трофеї.