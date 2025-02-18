Epic Games спіймала шахрая у Fortnite і, крім покарання, змусила записати відеовибачення

Epic Games показує одні з найкращих результатів у боротьбі з читерами та іншими шахраями у своїх багатокористувацьких іграх. Компанія активно шукає порушників і блокує їх, щоби чесні гравці почувалися комфортно. Але цього разу вона пішла набагато далі, ніж просто заблокувала користувача, адже в справі були замішані гроші.

Що сталося

Цього разу Epic Games виявила порушника на змагальному рівні, тобто серед професійних гравців, які отримують за свої перемоги гроші та інші призи. Повідомляється, що RepulseGod звинуватили у спільному доступі до облікового запису Fortnite. Компанія заблокувала його в усіх турнірах, змусила пожертвувати призові гроші на благодійність і зняти відео з вибаченнями, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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Як пише видання, австралійський професійний гравець Морган Бемфорд поділився своїм акаунтом з іншим гравцем Fortnite і несправедливо пройшов кваліфікацію до Гранд-фіналу Fortnite Championship Series (FNCS) 2023 року.

У 30-секундному відео без опису RepulseGod зізнався у своїх діях і пояснив, що отримав безстроковий бан і повинен втратити свій виграш:

Epic подала на мене до суду, і тепер мені назавжди заборонено брати участь у турнірах з Fortnite. Я також повинен виплатити грошову компенсацію, яка включає призові гроші, які я отримав,

– пише Бемфорд.

Він визнав, що шахрайство на турнірах псує задоволення гравцям, які заробили своє місце чесно. Тому він перепросив за свої дії, пообіцявши ніколи більше не шахраювати у Fortnite.

Ролик з вибаченнями від RepulseGod містить лише текст звернення гравця: відео англійською

Epic Games розмістила інформацію про інцидент, а також вищезазначене відео на своєму офіційному акаунті FNCS. Цим вона не лише повідомила гравців, що вжила заходів, а й попередила інших гравців, які шахраюють або планують це робити.