Epic Games звільнить тисячу працівників через падіння популярності Fortnite

Epic Games оголосила нову хвилю скорочень – роботу втратить близько тисячі співробітників. Компанія пояснює рішення зменшенням активності гравців у Fortnite та необхідністю стабілізувати фінансове становище на тлі складної ситуації на ринку.

Це стало відомо з офіційного повідомлення, яке з'явилося на сайті Epic Games.

Чому Epic Games змушена скорочувати штат?

Американський розробник і видавець відеоігор Epic Games розпочав черговий етап масових звільнень. За наявною інформацією, цього разу компанія планує розпрощатися приблизно з тисячею працівників.

Основною причиною такого кроку називають зниження зацікавленості користувачів у популярній умовно-безкоштовній королівській битві Fortnite, яке почало проявлятися ще у 2025 році.

У зверненні до співробітників генеральний директор Epic Games Тім Суїні визнав, що витрати компанії наразі суттєво перевищують доходи. Саме тому керівництво змушене вдатися до серйозного скорочення штату, аби забезпечити подальше фінансування бізнесу та стабілізувати фінансові показники.

За словами Суїні, разом зі звільненнями компанія також скоротила витрати більш ніж на 500 мільйонів доларів. Це стало можливим завдяки перегляду контрактів, зменшенню маркетингових бюджетів і закриттю частини відкритих вакансій. У результаті Epic Games, як зазначає керівник, вдалося вийти на більш стабільну позицію.

Очільник студії також звернув увагу на складні умови на ринку та визнав, що не всі нові сезони Fortnite виявилися однаково цікавими для аудиторії. Окремо він згадав про те, що компанія лише починає повертати гру на смартфони в різних країнах світу, що також впливає на показники залученості.

Суїні наголосив, що Epic Games довелося прийняти на себе значні виклики, залишаючись серед лідерів індустрії. Він зазначив, що боротьба за розвиток нових технологій і платформ лише починає приносити результати – як для самої компанії, так і для інших розробників.

Чи є життя в Epic Games після Fortnite?

Серед найближчих планів Epic Games – підготовка нового сезонного контенту для Fortnite, поступовий перехід із Unreal Engine 5 та інструментарію UEFN на Unreal Engine 6, а також запуск так званого "наступного покоління Epic", який очікується наприкінці 2026 року.

Fortnite – не просто одна з ігор у портфоліо Epic Games, а її головний фінансовий двигун і стратегічний продукт. Саме після вибухового успіху королівської битви у 2017 – 2019 роках компанія отримала мільярдні доходи від внутрішньоігрових покупок – скіни, бойові пропуски, колаборації з брендами та музикантами.

Ці гроші дозволили Epic інвестувати в розвиток Unreal Engine, запуск Epic Games Store, судові процеси з платформами та експерименти з новими сервісами.

Фактично Fortnite стала платформою-екосистемою: у грі проходять концерти, інтерактивні події та маркетингові кампанії. Вона також допомагає просувати технології компанії – зокрема інструменти UEFN і можливості Unreal Engine. Чим більша аудиторія Fortnite, тим сильніший вплив Epic Games на індустрію та партнерів.