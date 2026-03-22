Rockstar Games потрапила до списку роботодавців, які у 2026 році не сплатили працівникам мінімальну заробітну плату, встановлену урядом Великої Британії, інформує Dexerto.

Rockstar змусять виплатити кілька мільйонів компенсації?

Відома ігрова студія все частіше з'являється в новинах зовсім не пов'язаних з відеоіграми.

Не так давно Rockstar була предметом обговорення на засіданні уряду Великої Британії і прем'єр Кір Стармер пообіцяв взяти на контроль ситуацію зі скандальними звільненнями.

Аж тепер, юридична особа Rockstar Games UK Limited, яка стоїть на брендом Rockstar North, з'явилася в урядовому списку порушників HMRC, опублікованому 19 березня.

За даними, 5 співробітників офісу на Holyrood Road в Единбурзі, недоотримали від роботодавця близько 372 доларів 65 центів США на одного.

В результаті компанії було наказано виплатити цю суму, додавши до неї штраф.

Які наслідки для британських роботодавців?