Безкоштовна роздача ігор розпочалася ще 13 грудня 2023 року. За цей час Epic Games Store роздав вже 12 безкоштовних ігор, а тринадцятою стала гра Guardian of the Galaxy 2021 року.

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Остання таємна безкоштовна гра

Marvel's Guardians of the Galaxy – відеогра в жанрі пригодницького бойовика, розроблена Eidos-Montréal і видана Square Enix. Вона буде доступною безкоштовно до 11 січня включно.

Сюжетна історія, що відбувається через декілька років після масштабної міжгалактичної війни, оповідає про команду Вартових галактики, яка має запобігти планам зловісного створіння поневолити всесвіт.

Трейлер гри Marvel's Guardians of the Galaxy: дивіться відео

Загалом Marvel's Guardians of the Galaxy стала вже тринадцятою таємною грою, яку безкоштовно роздає Epic Games Store. Серед попередніх безкоштовних ігор зокрема були: