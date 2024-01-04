Бесплатная раздача игр началась еще 13 декабря 2023 года. За это время Epic Games Store раздал уже 12 бесплатных игр, а тринадцатой стала игра Guardian of the Galaxy 2021 года.

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Последняя тайная бесплатная игра

Marvel's Guardians of the Galaxy – видеоигра в жанре приключенческого боевика, разработанная Eidos-Montréal и изданная Square Enix. Она будет доступна бесплатно до 11 января включительно.

Сюжетная история, происходящая через несколько лет после масштабной межгалактической войны, повествует о команде Стражей галактики, которая должна предотвратить планы зловещего создания поработить вселенную.

Трейлер игры Marvel's Guardians of the Galaxy: смотрите видео

В общем, Marvel's Guardians of the Galaxy стала уже тринадцатой тайной игрой, которую бесплатно раздает Epic Games Store. Среди предыдущих бесплатных игр были: