Бесплатная раздача игр началась еще 13 декабря 2023 года. За это время Epic Games Store раздал уже 12 бесплатных игр, а тринадцатой стала игра Guardian of the Galaxy 2021 года.
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Последняя тайная бесплатная игра
Marvel's Guardians of the Galaxy – видеоигра в жанре приключенческого боевика, разработанная Eidos-Montréal и изданная Square Enix. Она будет доступна бесплатно до 11 января включительно.
Сюжетная история, происходящая через несколько лет после масштабной межгалактической войны, повествует о команде Стражей галактики, которая должна предотвратить планы зловещего создания поработить вселенную.
Трейлер игры Marvel's Guardians of the Galaxy: смотрите видео
В общем, Marvel's Guardians of the Galaxy стала уже тринадцатой тайной игрой, которую бесплатно раздает Epic Games Store. Среди предыдущих бесплатных игр были:
- Destiny 2: Legacy Collection (13 – 20 декабря),
- DNF Duel (20 – 21 декабря,)
- Fallout 3: Game of the Year Edition (23 – 24 декабря),
- Ghostwire: Токио (24 – 25 декабря),
- Human Resource Machine (26 – 27 декабря),
- A Plague Tale: Innocence (3 – 4 января).