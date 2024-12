Величезні знижки та безплатні ігри: що цікавого має для вас Epic Games на Різдво

Epic Games Store має чудову традицію влаштовувати різдвяні розпродажі та значно щедріші роздачі ігор, ніж зазвичай. Хоча цього року безплатні пропозиції змінюються не щодня, ми все одно можемо розраховувати на щось більш корисне, ніж кілька піксельних малобюджетних забавок.

Забирайте швидше

Перш за все прямо зараз ви можете безплатно забрати The Lord of the Rings: Return to Moria, роздача якої завершиться 19 грудня. Гра вийшла трохи більше року тому, у жовтні 2023 року, й зараз має оцінку 4,4 з 5 можливих у магазині Epic Games Store. У ній вам пропонують слідувати за гномами, які вирушають у нову пригоду, щоб відвоювати свій легендарний дім Морію під Туманними горами. Щоб вижити у цих небезпечних землях, гравцям необхідно майструвати, будувати та досліджувати легендарні розлогі шахти, пише 24 Канал.

Наступна гра, яку подарує нам Epic Games, поки захована під подарунковою упаковкою. Але ви можете повернутися через 6 днів, щоб отримати нову гру. Загалом у святковий сезон буде представлено 16 безкоштовних ігор, деякі з яких уже минули в попередні дні грудня.

Розпродаж

Що стосується розпродажу, то тут на нас чекає вельми багато цікавого. Триватиме він аж до 9 січня 2025 року. Тож ви матимете вдосталь часу, щоб подумати й вирішити, яку гру хочете купити. А купляти насправді є що.

Grand Theft Auto V: Premium Edition продається за 314 гривень і 50 копійок (знижка 50%).

Alan Wake 2 падає в ціні до 619 гривень замість 1238 гривень.

EA SPORTS FC 25 Standard Edition можна забрати за 679,60 замість 1966 гривень.

Star Wars Outlaws віддають за 987,35 замість 1519 гривень.

Hogwarts Legacy скинула в ціні 75% і тепер коштує 400 гривень.

Red Dead Redemption 2 тепер обійдеться вам не в 2599 гривень, а порівняно скромні 858 гривень.

Знижку навіть отримала нова Dragon Age: The Veilguard , що вельми неочікувано, враховуючи, що гра вийшла 31 жовтня, тобто трохи більше місяця тому. Зараз вона коштує 975 гривень замість 1500 гривень.

Ще одна новинка, яка тепер коштує менше, – Frostpunk 2. Її ви можете забрати за 668 гривень при звичайній ціні в 835 гривень.

Оригінальна God of War коштує 480 гривень замість 1200.

Battlefield 2042 вразила аж 92-відсотковою знижкою. Тепер вона коштує не 1500 гривень, а всього 120 гривень.

Також приємні знижки отримали Fallout 4, Sins of a Solar Empire 2, Remnant II, FAR CRY 4, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, цьогорічні ремастери Tomb Raider I-III, Hades II, Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition, Anno 1800, Assassins Creed Odyssey, Days Gone, The Last of Us, Assassin's Creed Origins, STAR WARS Jedi: Survivor та ще дуже багато інших.