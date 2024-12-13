Огромные скидки и бесплатные игры: что интересного имеет для вас Epic Games на Рождество
Epic Games Store имеет замечательную традицию устраивать рождественские распродажи и значительно более щедрые раздачи игр, чем обычно. Хотя в этом году бесплатные предложения меняются не каждый день, мы все равно можем рассчитывать на что-то более полезное, чем несколько пиксельных малобюджетных игрушек.
Забирайте быстрее
Прежде всего прямо сейчас вы можете бесплатно забрать The Lord of the Rings: Return to Moria, раздача которой завершится 19 декабря. Игра вышла чуть больше года назад, в октябре 2023 года, и сейчас имеет оценку 4,4 из 5 возможных в магазине Epic Games Store. В ней вам предлагают следовать за гномами, которые отправляются в новое приключение, чтобы отвоевать свой легендарный дом Морию под Туманными горами. Чтобы выжить в этих опасных землях, игрокам необходимо мастерить, строить и исследовать легендарные обширные шахты, пишет 24 Канал.
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Следующая игра, которую подарит нам Epic Games, пока спрятана под подарочной упаковкой. Но вы можете вернуться через 6 дней, чтобы получить новую игру. Всего в праздничный сезон будет представлено 16 бесплатных игр, некоторые из которых уже прошли в предыдущие дни декабря.
Распродажа
Что касается распродажи, то здесь нас ждет весьма много интересного. Продлится она вплоть до 9 января 2025 года. Поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы подумать и решить, какую игру хотите купить. А покупать на самом деле есть что.
- Grand Theft Auto V: Premium Edition продается за 314 гривен и 50 копеек (скидка 50%).
- Alan Wake 2 падает в цене до 619 гривен вместо 1238 гривен.
- EA SPORTS FC 25 Standard Edition можно забрать за 679,60 вместо 1966 гривен.
- Star Wars Outlaws отдают за 987,35 вместо 1519 гривен.
- Hogwarts Legacy сбросила в цене 75% и теперь стоит 400 гривен.
- Red Dead Redemption 2 теперь обойдется вам не в 2599 гривен, а сравнительно скромные 858 гривен.
- Скидку даже получила новая Dragon Age: The Veilguard, что весьма неожиданно, учитывая, что игра вышла 31 октября, то есть чуть больше месяца назад. Сейчас она стоит 975 гривен вместо 1500 гривен.
- Еще одна новинка, которая теперь стоит меньше, – Frostpunk 2. Ее вы можете забрать за 668 гривен при обычной цене в 835 гривен.
- Оригинальная God of War стоит 480 гривен вместо 1200.
- Battlefield 2042 поразила аж 92-процентной скидкой. Теперь она стоит не 1500 гривен, а всего 120 гривен.
Также приятные скидки получили Fallout 4, Sins of a Solar Empire 2, Remnant II, FAR CRY 4, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, нынешние ремастеры Tomb Raider I-III, Hades II, Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition, Anno 1800, Assassins Creed Odyssey, Days Gone, The Last of Us, Assassin's Creed Origins, STAR WARS Jedi: Survivor и еще очень много других.