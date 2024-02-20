Вслід за Palworld неочікуваним хітом початку 2024 року став кооперативний шутер Helldivers 2.

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Гра пропонує гравцям взяти на себе роль зоряного десанту та ширити "демократію" всесвітом, сповненим різноманітних загроз, найбільша з яких – гігантські іншопланетні інсектоїди.

Трейлер гри – дивитися відео

Проєкт уже встиг сформувати навколо себе доволі велику базу шанувальників, які діляться в мережі власним ігровим досвідом, підказками, гайдами чи просто демонструють кумедні випадки, що трапились з ними в грі.

До когорти останніх належить користувач Reddit під ніком Hazerel, який вирішив знищити грізного опонента за допомогою авіаудару, але все пішло не за планом.

Знаходячись на вигідній позиції, геймер вирішив завдати нищівного удару по опоненту та поставив для цього маркер. Як тільки гравець заїкнувся друзям про те, що все вийде, якщо інсектоїд не втече з відміченого місця, той почав накивати звідти п'ятами.

Однак, виявилося, що це не так важливо, адже 500-кілограмова бомба, яка призначалася для ворогів, впала точнісінько на край схилу де знаходився Hazerel. Перш ніж він зрозумів що сталося, його персонаж вже розлетівся на друзки.

Кумедний випадок у Helldivers 2 – дивитися відео

Цей кумедний випадок є яскравим прикладом того доброго хаосу битви, який відбувається у Helldivers 2 та, власне, є однією з ключових причин успіху гри.

Зауважте, Helldivers 2 вже доступна на PS5 та ПК.