Вслед за Palworld неожиданным хитом начала 2024 года стал кооперативный шутер Helldivers 2.

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Игра предлагает игрокам взять на себя роль звездного десанта и распространять "демократию" по вселенной, полной разнообразных угроз, самая большая из которых – гигантские инопланетные инсектоиды.

Трейлер игры – смотреть видео

Проект уже успел сформировать вокруг себя довольно большую базу поклонников, которые делятся в сети собственным игровым опытом, подсказками, гайдами или просто демонстрируют забавные случаи, случившиеся с ними в игре.

К когорте последних принадлежит пользователь Reddit под ником Hazerel, который решил уничтожить грозного оппонента с помощью авиаудара, но все пошло не по плану.

Находясь на выгодной позиции, геймер решил нанести сокрушительный удар по оппоненту и поставил для этого маркер. Как только игрок заикнулся друзьям о том, что все получится, если инсектоид не сбежит с отмеченного места, тот начал убегать оттуда.

Однако, оказалось, что это не так важно, ведь 500-килограммовая бомба, которая предназначалась для врагов, упала точь-в-точь на край склона где находился Hazerel. Прежде чем он понял что произошло, его персонаж уже разлетелся вдребезги.

Забавный случай в Helldivers 2 – смотреть видео

Этот забавный случай является ярким примером того доброго хаоса битвы, который происходит в Helldivers 2 и, собственно, является одной из ключевых причин успеха игры.

Обратите внимание, Helldivers 2 уже доступна на PS5 и ПК.