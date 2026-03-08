Дві українські команди зіграють між собою на ESL Pro League Season 23

Доля звела один проти одного дві українські кіберспортивні організації на турнірі ESL Pro League Season 23. Кому пророкують перемогу – дізнайтеся у матеріалі.

Друга стадія раптово стала цікавішою для українських фанатів кіберспорту, повідомляє 24 Канал.

До теми Passion UA не змогли перемогти маловідому команду FOKUS на кваліфікаціях Stake Ranked

NAVI проти B8 – хто переможе на ESL Pro League 23?

Одразу дві українські організації потрапили до кошика 1:1 та зійдуться у протистоянні за вихід до плей-оф турніру. Мова про NAVI та B8.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

На своєму шляху до цієї зустрічі NAVI обіграли інший український колектив Monte з рахунком 2:1 (за мапами), але потому дзеркально поступилися G2.

Своєю чергою B8 стали однією з головних сенсацій ESL Pro League Season 23 на старті, обігравши фаворитів з FURIA – теж 2:1. Далі колективу пощастило менше і вони поступилися Spirit.

В очній зустрічі обидва колективи мають шанси на перемогу, адже знаходяться у приблизно однаковій ігровій формі.

Разом з тим, історія попередніх поєдників між командами вказує на перевагу NAVI, оскільки вони тріумфували у всіх 4 подібних "матчапах", інформує HTLV.

Можливо, й справді саме досвід стане вирішальною складовою успіху "народжених перемагати", але з іншого боку перемагає той, хто більше цього прагне, а в B8 є величезний стимул показати себе на великій сцені.

Матч розпочнеться 8 березня о 15:00 за київським часом та пройде у формат BO3 (3 карти до 2 перемог), а переглянути його українською як завжди можна буде на ресурсах студії Maincast.

Яким буде розклад ESL Pro League Season 23?