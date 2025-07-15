Хто змагатиметься у жіночому турнірі MLBB на EWC 2025?

Головна жіноча подія в світі Mobile Legends: Bang Bang відбудеться 15-19 липня в Boulevard Riyadh City та SNB Esports Arena, що у Саудівській Аравії. Це частина масштабного чемпіонату світу Esports World Cup 2025, який зараз триває в Ер-Ріяд. У рамках MLBB Women's Invitational 2025 боротимуться 16 команд, які вже пройшли регіональні кваліфікації та отримали запрошення організаторів. У призовому фонді – 500 000 доларів США, а переможниці отримають 150 000 доларів і 1000 EWC-очок для світового рейтингу, пише 24 Канал з посиланням на NAVI.

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Формат турніру складається з двох етапів – групового та плей-оф:

У груповій стадії, котра очікується 15-17 липня, 16 команд розділено на чотири групи, де ігри проходять у форматі GSL. Усі матчі – у форматі Bo3. Дві найкращі команди з кожної групи проходять у плей-оф.

Фінальний етап (17-19 липня) – це сітка на виліт, де чвертьфінали проходять теж у Bo3, а півфінали і матч за третє місце — до п’яти перемог (Bo5). Фінал – Bo7.

У турнірі з Mobile Legends: Bang Bang беруть участь зіркові склади з Філіппін, Індонезії, Китаю, Монголії, США, Туреччини, Єгипту та інших країн. Гравці змагатимуться не тільки за грошовий винагород, а й за престиж MVP та місце у світовій історії кіберспорту серед жінок. Лідерами за чисельністю на змаганнях є представниці Філіппін та Індонезії.

Згідно з оголошенням, у змаганнях візьмуть участь два ростери NAVI: чинні чемпіонки торішнього Esports World Cup під тегом NAVI PH та команда NAVI MY.

NAVI PH потрапили до групи C, де їх першими суперницями стануть CFU Serendipity. Матч відбудеться 15 липня о 14:00.

NAVI MY розпочнуть турнір у групі B матчем проти Gaimin Gladiators. Матч відбудеться 15 липня о 12:00.

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