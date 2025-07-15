Хто змагатиметься у жіночому турнірі MLBB на EWC 2025?
Головна жіноча подія в світі Mobile Legends: Bang Bang відбудеться 15-19 липня в Boulevard Riyadh City та SNB Esports Arena, що у Саудівській Аравії. Це частина масштабного чемпіонату світу Esports World Cup 2025, який зараз триває в Ер-Ріяд. У рамках MLBB Women's Invitational 2025 боротимуться 16 команд, які вже пройшли регіональні кваліфікації та отримали запрошення організаторів. У призовому фонді – 500 000 доларів США, а переможниці отримають 150 000 доларів і 1000 EWC-очок для світового рейтингу, пише 24 Канал з посиланням на NAVI.
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Формат турніру складається з двох етапів – групового та плей-оф:
- У груповій стадії, котра очікується 15-17 липня, 16 команд розділено на чотири групи, де ігри проходять у форматі GSL. Усі матчі – у форматі Bo3. Дві найкращі команди з кожної групи проходять у плей-оф.
- Фінальний етап (17-19 липня) – це сітка на виліт, де чвертьфінали проходять теж у Bo3, а півфінали і матч за третє місце — до п’яти перемог (Bo5). Фінал – Bo7.
У турнірі з Mobile Legends: Bang Bang беруть участь зіркові склади з Філіппін, Індонезії, Китаю, Монголії, США, Туреччини, Єгипту та інших країн. Гравці змагатимуться не тільки за грошовий винагород, а й за престиж MVP та місце у світовій історії кіберспорту серед жінок. Лідерами за чисельністю на змаганнях є представниці Філіппін та Індонезії.
Згідно з оголошенням, у змаганнях візьмуть участь два ростери NAVI: чинні чемпіонки торішнього Esports World Cup під тегом NAVI PH та команда NAVI MY.
- NAVI PH потрапили до групи C, де їх першими суперницями стануть CFU Serendipity. Матч відбудеться 15 липня о 14:00.
- NAVI MY розпочнуть турнір у групі B матчем проти Gaimin Gladiators. Матч відбудеться 15 липня о 12:00.
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