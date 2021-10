Еволюція, а не революція: у мережі з'явилися перші оцінки стратегії Age of Empires IV

Критики вже встигли оцінити нову частину в популярній серії Age of Empires. Більшості ця стратегія сподобалася, а загалом журналісти впевнені, що вона може зацікавити не лише фанатів цієї франшизи, а й новачків.

Уже 28 жовтня відеогра Age of Empires IV вийде в Steam, Microsoft Store, а також вона одразу ж буде доступна всім передплатникам сервісу Xbox Game Pass. Ми вже детально розповідали про цей проєкт від Relic Entertainment та World's Edge, а тому сьогодні пропонуємо ознайомитися з першими його оцінками.

Варто розпочати з того, що ембарго на публікацію оглядів спало ще вчора, тому критики, які зіграли в Age of Empires IV, вже почали ділитися розгорнутими думками. Наприклад, на агрегаторі рецензій OpenCritic у цієї відеогри зараз 85 балів зі 100 (52 огляди), а рекомендують її 86% критиків. А на Metacritic у гри 83 бали, хоча й варто відзначити, що представники цього порталу врахували лише 50 оглядів. Тобто журналістам нова частина сподобалася більше, ніж попередня, яка отримала 81 бал. Щоправда, до рівня Age of Empires II: The Age of Kings та її 92 балів розробники цього разу не змогли дістатися.

Загалом критики сходяться на думці, що четверта частина може сподобатися не лише фанатам серії, а й новачкам. Особливо вони відзначають захопливий геймплей, візуальну складову, немалу кількість різноманітних фракцій, документальні кампанії, а також традиційну формулу. Щоправда, деякі журналісти критикують саме останній елемент, на їхню думку, новій частині не вистачає серйозних нововведень. До мінусів також можна віднести: проблеми зі штучним інтелектом, невелику кількість контенту та відсутність редактору мап.

Тобто виходить, що Age of Empires IV не стала революційною чи проривною для жанру, щоправда, всі шанувальники франшизи точно можуть розраховувати на певну еволюцію серії. Наостанок варто відзначити, що в сервісі Steam ця гра коштує 699 гривень, а от в Microsoft Store – 60 доларів.

Релізний трейлер відеогри Age of Empires IV: відео