Эволюция, а не революция: в сети появились первые оценки стратегии Age of Empires IV

Критики уже успели оценить новую часть в популярной серии Age of Empires. Большинству эта стратегия понравилась, а в целом журналисты уверены, что она может заинтересовать не только фанатов этой франшизы, но и новичков.

Уже 28 октября видеоигра Age of Empires IV выйдет в Steam, Microsoft Store, а также сразу же будет доступна всем подписчикам сервиса Xbox Game Pass. Мы уже подробно рассказывали об этом проекте от Relic Entertainment и World's Edge, а поэтому сегодня предлагаем ознакомиться с первыми его оценками.

Об игре Возвращение культовой серии: разработчики поделились массой деталей о Age of Empires IV

Стоит начать с того, что эмбарго на публикацию обзоров спало еще вчера, поэтому критики, сыгравшие в Age of Empires IV, уже начали делиться развернутыми мыслями. Например, на агрегаторе рецензий OpenCritic у этой видеоигры сейчас 85 баллов из 100 (52 обзора), а рекомендуют ее 86% критиков. А на Metacritic в игры 83 балла, хотя и стоит отметить, что представители этого портала учли только 50 обзоров. То есть журналистам новая часть понравилась больше, чем предыдущая, получившая 81 балл. Правда, до уровня Age of Empires II: The Age of Kings и ее 92 баллов разработчики на этот раз не смогли добраться.

В целом критики сходятся во мнении, что четвертая часть может понравиться не только фанатам серии, но и новичкам. Особенно они отмечают увлекательный геймплей, визуальную составляющую, немалое количество разнообразных фракций, документальные кампании, а также традиционную формулу. Правда, некоторые журналисты критикуют последний элемент, по их мнению, новой части не хватает серьезных нововведений. К минусам также можно отнести: проблемы с искусственным интеллектом, небольшое количество контента и отсутствие редактора карт.

То есть получается, что Age of Empires IV не стала революционной или прорывной для жанра, правда, все поклонники франшизы точно могут рассчитывать на определенную эволюцию серии. Напоследок стоит отметить, что в сервисе Steam эта игра стоит 699 гривен, а вот в Microsoft Store – 60 долларов.

Релизный трейлер видеоигры Age of Empires IV: видео