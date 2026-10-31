Духовний спадкоємець Mass Effect – ветерани BioWare показали 40 хвилин геймплею Exodus

Adv

Проєкт, який розробляють колишні творці легендарної серії Mass Effect, обіцяє геймерам нову галактику для дослідження та захопливий ігровий процес, поглядом на який якраз і поділилися у новому відео, інформує 24 Канал.

Стара добра Mass Effect у новій обгортці?

Головним героєм гри виступає Джун Аслан – спадкоємець династії Мандрівників, які провели людство крізь галактику після екологічної катастрофи на Землі.

У представленому фрагменті геймплею команді героя визволяє розумну амфібійну расу Кей від войовничого угруповання людей.

Ігровий процес Exodus містить чимало елементів, які відразу нагадують шанувальникам BioWare легендарну космічну серію нині закритої студії.

Зокрема, бойова система від третьої особи пропонує використовувати доволі знайоме колесо здібностей для вибору зброї чи вказівок напарникам.

Гравцю доведеться поєднувати стрільбу та використання "абілок", які прямо впливають на показники ворогів – здоров'я, щити чи броню.

Ігровий процес Exodus: дивіться відео

Важливою складовою гри є система моральних рішень та стосунків із командою. Інтерфейс сповіщає гравця про реакцію супутників на його вчинки.

У ігровому демо також показано, як репліка у діалозі може призвести до миттєвої ліквідації ворога або мирного розв'язання конфлікту.

Наприкінці місії перед Джуном постає вибір, який визначає майбутнє цілого виду та впливає на можливість покращення власного корабля.

Неозброєним оком видно продовження ідей Mass Effect у всіх аспектах гри, тож фанатам серії варто бодай дати шанс Exodus від Archetype Entertainment.

Замість збору підписів під петиціями краще спрямувати енергію на підтримку нових проєктів, над якими працюють колишні розробники,

– вважає авторка видання Kotaku Еш Парріш.

Реліз гри призначено на 7 квітня 2027 року для PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК.