Playground Games остаточно визначилась із Fable на PS5 і назвала терміни релізу

Після хвилі чуток навколо майбутнього Xbox-ексклюзивів студія Playground Games нарешті прямо відповіла на головне питання фанатів Fable. Але це лиш більше заплутало ситуацію навколо стратегії Microsoft.

Playground Games офіційно підтвердила, що нова Fable вийде не лише на Xbox Series X/S та ПК, а й на PlayStation 5. Інформація з'явилася після прямого запитання одного з фанатів у соцмережі X, де студія дала максимально чітку відповідь без двозначностей, пише 24 Канал.

Дивіться також Xbox запустила "народні петиції" – прохання про Український регіон потрапило в ТОП 20

У повідомленні йдеться, що Fable буде доступна "на старті" для Xbox Series X/S, Game Pass, Steam та PlayStation 5. Це остаточно спростувало припущення, що рольова гра може залишитися частиною традиційної ексклюзивної екосистеми Microsoft.

Fable таки вийде на PS5 / Скриншот 24 Каналу

Останніми тижнями навколо цього виникло чимало плутанини. Причиною стали заяви генеральної директорки Xbox Аші Шарми та керівника Xbox Game Studios Метта Буті. Вони повідомили, що компанія "перегляне підхід до ексклюзивності", через що багато гравців припустили можливий перегляд раніше анонсованих платформ для майбутніх релізів.

Особисто мені дещо дивно було читати суперечки і припущення геймерів, які серйозно обговорювали можливість того, що Xbox зробить ексклюзивною гру, яку вже оголосило на PlayStation 5.

Трейлер Fable – дивитися відео:

Втім, у випадку з Fable цього не сталося. Навпаки – Microsoft, схоже, продовжує курс на мультиплатформеність навіть для своїх найбільших франшиз. Особливо символічно це виглядає на тлі новин про вихід Halo: Campaign Evolved на PlayStation 5, що ще кілька років тому здавалося неможливим, звертає увагу Games Radar.

Чи буде ще один перенос Fable?

Крім того, Playground Games фактично підтвердила, що реліз Fable не перенесли. Розмови про можливий вихід гри за межі 2026 року з'явилися після тривалої інформаційної тиші, однак студія побічно спростувала ці чутки через нову вакансію на LinkedIn.

У дописі компанія прокоментувала:

З виходом Fable пізніше цього року ми продовжуємо наймати фахівців різних напрямків, щоб залучити ще більше виняткових талантів до команди.

Таким чином Playground Games дала зрозуміти, що RPG все ще планують випустити у другій половині 2026 року.

Поки що студія зосереджена на підтримці нещодавно випущеної Forza Horizon 6, однак інсайдери та фанати очікують, що вже найближчими місяцями Microsoft активніше повернеться до просування Fable. Особливо з огляду на Xbox Showcase в межах Summer Games Fest, який відбудеться 7 червня. Саме там можуть показати новий трейлер або навіть геймплей майбутньої RPG.