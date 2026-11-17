Adv

Розробники з Playground Games вирішили повністю переосмислити класичну локацію, зробивши її значно більшою та поділивши на три унікальні райони з власними особливостями, повідомляє Gamerant.

Переосмислення класики та нові можливості

Студія Playground Games, відома завдяки серії Forza Horizon, взялася за розробку нової частини легендарної фентезійної серії замість оригінальних творців із Lionhead Studios, які випустили першу гру ще у 2004 році.

Команда підійшла до створення світу з великим розмахом.

Продемонструвати нову мапу Боверстоуна розробники вирішили на сторінках ювілейного цифрового журналу до 25-річчя бренду Xbox. Згідно з оприлюдненими даними, місто поділили на три чіткі райони: Копперботтом, Бовермінстер та ринок Баттерфілд.

Торговим центром Боверстоуна стане саме ринок Баттерфілд, де гравці зможуть відвідати безліч різноманітних крамниць і торгових яток. Натомість Копперботтом автори описують як робітничий квартал з високим рівнем злочинності. Третім районом став елітний Бовермінстер, у якому мешкають найбагатші жителі міста.

Мапа виглядає напрочуд масштабною та обіцяє геймерам одне з найнасиченіших міст в історії ігор.

Мапа в журналі / Фото Playground Games

Крім того, у світі Fable гравці зможуть зустріти понад 1000 унікальних персонажів, а оновлена система моралі має кардинально змінити традиційну взаємодію з навколишнім світом.

Реліз Fable розробники запланували на 23 лютого 2027 року для PC, Xbox Series X|S та PS5.