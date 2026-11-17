Adv

Разработчики из Playground Games решили полностью переосмыслить классическую локацию, значительно увеличив ее размеры и разделив на три уникальных района с собственными особенностями, сообщает Gamerant.

Переосмысление классики и новые возможности

Студия Playground Games, известная по серии Forza Horizon, взялась за разработку новой части легендарной фэнтезийной серии вместо оригинальных создателей из Lionhead Studios, выпустивших первую игру еще в 2004 году.

Команда подошла к созданию мира с большим размахом.

Продемонстрировать новую карту Боверстоуна разработчики решили на страницах юбилейного цифрового журнала, посвященного 25-летию бренда Xbox. Согласно обнародованным данным, город разделили на три четко обозначенных района: Копперботтом, Бауэрминстер и рынок Баттерфилд.

Торговым центром Боверстоуна станет именно рынок Баттерфилд, где игроки смогут посетить множество разнообразных магазинов и торговых лавок. Копперботтом же авторы описывают как рабочий пригород с высоким уровнем преступности. Третьим районом стал элитный Бауэрминстер, в котором проживают самые богатые жители города.

Карта выглядит удивительно масштабной и обещает геймерам один из самых насыщенных городов в истории игр.

Карта в журнале / Фото Playground Games

Тем более что в мире Fable игроки смогут встретить более 1000 уникальных персонажей, а обновленная система морали должна кардинально изменить традиционное взаимодействие с окружающим миром.

Релиз Fable разработчики запланировали на 23 февраля 2027 года для PC, Xbox Series X|S и PS5.