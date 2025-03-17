Найпопулярніша платформа для змагального кіберспорту отримала українську локалізацію

Кіберспортивна платформа FACEIT з 2012 року є одним із центрів світового кіберспорту. Тут кожен може знайти для себе можливість грати, підбираючи суперників за своїм рівнем. При цьому сервіс дає можливість уникнути рейтингу Valve завдяки власній системі очок. Його використовують також і професійні кіберспортсмени, щоб проводити турніри, а звичайні глядачі отримують доступ до трансляції матчів.

Таким чином FACEIT – це своєрідний портал у світ кіберспорту, де можна і грати, і дивитися за грою інших, і влаштовувати змагання. Його послугами користуються найбільші організатори кіберспортивних турнірів, що робить платформу дуже популярною. З огляду на це, великим мінусом була відсутність української мови серед доступних локалізацій. Але тепер з'явилась і вона, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання GameInside, яке першим помітило зміну.

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Нова мова

Як пише джерело, тепер на сайті можна побачити 19 мов, зокрема польську, іспанську, португальську, шведську, фінську, македонську та хорватську.

Сервіс не розкриває, скільки користувачів з України користується сайтом і основною програмою, яка встановлюється на комп'ютер. Однак, враховуючи, що FACEIT має хорватську та македонську мови, кількість носіїв якої становить 3,86 мільйона і 1,82 мільйона відповідно, запуск української є цілком логічним кроком, особливо з огляду на те, що одна з найпопулярніших кіберспортивних організацій в історії – це українська NAVI.

Ми прагнемо розвивати екосистему кіберспорту, пропонуючи гравцям будь-якого рівня можливість змагатися в конкурентному середовищі з іграми, які вони люблять, а також надаючи видавцям і стороннім організаторам інструменти, необхідні для побудови конкурентної спільноти,

– пишуть розробники на своєму сайті.