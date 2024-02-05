Fallout 2 залишила величезний слід в історії відеоігор, ставши однією з найважливіших рольових ігор за весь час існування індустрії. Втім, з моменту виходу гри в далекому 1998 році минуло вже понад чверть століття.

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Фанатський ремейк Fallout 2

У центрі уваги – оновлені локації оригінальної гри. Також знайшлося місце й бойовим фрагментам: показали битви з противниками-тваринами.

Натомість модери вирішили відмовитися від 2D-формату оригінальної гри. Судячи з відео, геймплей ремейка радше нагадуватиме більш сучасні Fallout 3 чи Fallout 4.

Трейлер ремейка Fallout 2: дивіться відео

На жаль, ні дати виходу, ні навіть поточного статусу проєкту не повідомили. Тож сумнівно, що ремейк вийде найближчим часом. Ба більше, плани в моддерів грандіозні: вони хочуть перезаписати всю озвучку й музику, а важливі сюжетні локації розширити.