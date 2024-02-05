Fallout 2 оставила огромный след в истории видеоигр, став одной из важнейших ролевых игр за все время существования индустрии. Впрочем, с момента выхода игры в далеком 1998 году прошло уже более четверти века.

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Фанатский ремейк Fallout 2

В центре внимания – обновленные локации оригинальной игры. Также нашлось место и боевым фрагментам: показали битвы с противниками-животными.

Зато моддеры решили отказаться от 2D-формата оригинальной игры. Судя по видео, геймплей ремейка скорее будет напоминать более современные Fallout 3 или Fallout 4.

Трейлер ремейка Fallout 2: смотрите видео

К сожалению, ни даты выхода, ни даже текущего статуса проекта не сообщили. Поэтому сомнительно, что ремейк выйдет в ближайшее время. Более того, планы у моддеров грандиозные: они хотят перезаписать всю озвучку и музыку, а важные сюжетные локации расширить.