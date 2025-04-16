Ремастер Fallout 3 від Bethesda реальний, але реліз відбудеться не скоро, каже інсайдер

Оновлена версія постапокаліптичної RPG Fallout 3 дійсно перебуває у розробці. Про це заявив відомий інсайдер Nate the Hate, відповідаючи на запитання користувача соцмережі X щодо майбутнього гри. За його словами, Bethesda дійсно планує ремастер, однак "до його релізу ще дуже далеко".

Раніше ігри Fallout 3 Remaster та The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered з’явилися в оприлюдненому під час судових слухань графіку релізів компанії Bethesda Softworks, який став доступним через документи Microsoft, інформує 24 Канал.

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У цьому плані ремастер Oblivion був зазначений на 2022 фінансовий рік, а оновлена версія Fallout 3 – на 2024-й. Якщо графік залишиться незмінним, Fallout 3 Remaster може вийти не раніше 2027 року.

Водночас Microsoft, можливо, захоче прискорити реліз, аби він співпав із прем'єрою другого сезону серіалу Fallout, яка очікується у 2026 році, однак інсайдер зазначає, що "мине деякий час, перш ніж ми його побачимо".

Попри відсутність офіційних анонсів, інформація про розробку ремастера Fallout 3 підтверджується кількома джерелами. Фанати серії можуть очікувати на оновлену версію гри, проте конкретні деталі та дата релізу поки що залишаються невідомими.

Щодо іншого ремастера, то скриншоти The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered злили в мережу, а інформація про гру з'явилася на сайті розробника Virtuos. Згідно з витоком, реліз відбудеться вже наступного тижня, а гра вийде на PC, PS5, Xbox Series X/S та буде доступна в Game Pass.