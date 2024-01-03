Попри те, що четверта основна частина серії пост-апокаліптичних рольових ігор вийшла майже десять років тому, у неї досі дуже віддана спільнота шанувальників. Fallout 4 наповнена прихованими локаціями, багатьма секретами та величезним відкритим світом, який постійно повертає старих гравців і спокушає нових, яких не було під час виходу гри.

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Справжній палац у Fallout 4

Ще одна особливість, яка, здається, спонукає гравців повертатися в постапокаліптичний округ Колумбія – це система будівництва поселень, яка дозволяє гравцям будувати бази та міста по всій карті для заселення тими, хто вижив.

Fallout 4 входить до числа рольових ігор із найкращими житловими системами завдяки своїм поселенням, і шанувальники продовжують із задоволенням експериментувати з новими дизайнами, стилями та модифікаціями.

Тепер один з геймерів виріши показати палац, який він збудував у грі. Ми бачимо величезний особняк вікторіанської епохи з бездоганним екстер'єром. Цей зовнішній вигляд справді вражає, але це відчуття лише посилиться, коли ми зазирнемо всередину.

Неймовірний особняк у Fallout 4: дивіться відео

Завдяки довгим коридорам, приголомшливим краєвидам і навіть сцені для музичних виступів, особняк має виразний постапокаліптичний тон. Сповнений символів анархії, уламків і великої кількості зброї, це справді схоже на особняк, який можна знайти у всесвіті Fallout.