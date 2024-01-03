Несмотря на то, что четвертая основная часть серии постапокалиптических ролевых игр вышла почти десять лет назад, у нее до сих пор очень отдано сообщество поклонников. Fallout 4 наполнена скрытыми локациями, многими секретами и огромным открытым миром, постоянно возвращающим старых игроков и соблазняющими новых, которых не было во время выхода игры.

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Настоящий дворец в Fallout 4

Еще одна особенность, которая, кажется, побуждает игроков возвращаться в постапокалиптический округ Колумбия – это система строительства поселений, позволяющая игрокам строить базы и города по всей карте для заселения выжившими.

Fallout 4 входит в число ролевых игр с самыми лучшими жилыми системами благодаря своим поселениям, и поклонники продолжают с удовольствием экспериментировать с новыми дизайнами, стилями и модификациями.

Теперь один из геймеров решил показать дворец, который он построил в игре. Мы видим огромный особняк викторианской эпохи с безупречным экстерьером. Этот внешний вид поражает, но это ощущение лишь усилится, когда мы заглянем внутрь.

Невероятный особняк в Fallout 4: смотрите видео

Благодаря длинным коридорам, потрясающим видам и даже сцене для музыкальных выступлений, особняк имеет выразительный постапокалиптический тон. Полный символов анархии, обломков и большого количества оружия, это похоже на особняк, который можно найти во вселенной Fallout.