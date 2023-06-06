Результат вийшов доволі цікавим. Тепер гра має такий вигляд, наче це зовсім і не гра, а кадри зняті десь у реальному постапокаліптичному світі.
Також цікаво Як відеоігри можуть покращити продуктивність у роботі
Fallout 4 на Unreal Engine 5
Звичайно, Fallout 4 швидко наближається до свого восьмого дня народження, що робить його доволі старим у цю сучасну епоху ігор. Та вона все ще виглядає достатньо ефектно.
Fallout 4 все ще має багато переваг. Величезний світ для досліджень, сотні годин внутрішньоігрового контенту та спеціальна спільнота модифікаторів – усе це робить його гідною частиною франшизи.
Тепер один з шанувальників захотів уявити, який вигляд мала б гра на рушії Unreal Engine 5. Результат своєї роботи він продемонстрував у слайд-шоу.
Fallout 4 на Unreal Engine 5: дивіться відео
Модер справді візуально змінив гру Fallout із високодеталізованими текстурами, які більше відповідають сучасним випускам. Кадри зовсім не нагадують гру, а більше схожі на реальні фото.