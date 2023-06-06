Результат получился достаточно интересным. Теперь игра выглядит так, будто это совсем и не игра, а кадры сняты где-то в реальном постапокалиптическом мире.

Также интересно Как видеоигры могут улучшить производительность в работе

Fallout 4 на Unreal Engine 5

Конечно, Fallout 4 быстро приближается к своему восьмому дню рождения, что делает его довольно старым в эту современную эпоху игр. Но она все еще смотрится достаточно эффектно.

Fallout 4 все еще имеет много преимуществ. Огромный мир для исследований, сотни часов внутриигрового контента и специальное сообщество модификаторов – это делает его достойной частью франшизы.

Теперь один из поклонников захотел представить, как выглядела бы игра на движке Unreal Engine 5. Результат своей работы он продемонстрировал в слайд-шоу.

Fallout 4 на Unreal Engine 5: смотрите видео

Модер действительно визуально изменил игру Fallout с высокодетализованными текстурами, больше соответствующими современным выпускам. Кадры совсем не напоминают игру, а больше похожи на реальные фото.