Геймер оновив Fallout 4 за допомогою Unreal Engine 5: вийшло неймовірно реалістично

Грі Fallout 4 цьогоріч виповнюється вже 8 років. Зважаючи, на "поважний", за ігровими мірками, вік, шанувальник вирішив її дещо оновити за допомогою рушія Unreal Engine 5.

Результат вийшов доволі цікавим. Тепер гра має такий вигляд, наче це зовсім і не гра, а кадри зняті десь у реальному постапокаліптичному світі.

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Fallout 4 на Unreal Engine 5

Звичайно, Fallout 4 швидко наближається до свого восьмого дня народження, що робить його доволі старим у цю сучасну епоху ігор. Та вона все ще виглядає достатньо ефектно.

Fallout 4 все ще має багато переваг. Величезний світ для досліджень, сотні годин внутрішньоігрового контенту та спеціальна спільнота модифікаторів – усе це робить його гідною частиною франшизи.

Тепер один з шанувальників захотів уявити, який вигляд мала б гра на рушії Unreal Engine 5. Результат своєї роботи він продемонстрував у слайд-шоу.

Fallout 4 на Unreal Engine 5: дивіться відео

Модер справді візуально змінив гру Fallout із високодеталізованими текстурами, які більше відповідають сучасним випускам. Кадри зовсім не нагадують гру, а більше схожі на реальні фото.