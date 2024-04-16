Ось усе, що ми знаємо, про майбутню Fallout 5

Вихід серіалу у всесвіті Fallout підняв нову хвилю цікавості до ігор, які стали джерелом його натхнення. Деякі з них б'ють рекорди популярності, залучаючи нових гравців і повертаючи старих. Тимчасом розробники готують велике оновлення до четвертої канонічної частини. Але ми також знаємо, що можемо розраховувати й на продовження, Fallout 5. Що про неї відомо?

Хоча до її виходу ще багато років, Bethesda відверто заявила, що Fallout 5 знаходиться в процесі розробки, й навіть сказала, що це буде наступний великий проєкт студії після виходу The Elder Scrolls 6. Ми також бачили новини про те, що у творців уже є ідеї про майбутній сюжет, і вони навіть розповіли його сценаристам серіалу, щоб ті уникали схожості.

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Коли ми побачимо Fallout 5

Перше і найважливіше, на що слід звернути увагу: Fallout 5 не вийде ще дуже довго. Як сказав журналістам режисер серії Тодд Говард в інтерв'ю у 2022 році: "Elder Scrolls 6 знаходиться на стадії препродакшну, і, знаєте, ми збираємося зайнятися Fallout 5 після цього".

Bethesda неодноразово заявляла, що розробка The Elder Scrolls 6 стане основним напрямком діяльності студії після того, як вона завершить роботу над Starfield, яка вийшла лише наприкінці 2023 року. Враховуючи, що глава Xbox Філ Спенсер заявив під час минулорічного судового процесу Microsoft проти FTC, що сама The Elder Scrolls 6 не очікується ще протягом "п'яти з гаком років", можна з упевненістю припустити, що перші реальні дані про Fallout 5 ми дізнаємося ще пізніше.

Плани вже є

Bethesda розробила попередні плани для Fallout 5. Хоча робота над сиквелом ще тільки починається, Тодд Говард зізнався, що витратив певний час на створення основи для Fallout 5 і на те, куди він хоче повести франшизу далі. У 2021 році Говард розповів: "У нас є односторінковий документ про Fallout 5, про те, що ми хочемо зробити".

Тобто наразі у творців є загальна концепція та кілька ідей на ранніх стадіях.

На яких платформах вийде Fallout 5

Щодо того, на яких платформах вийде Fallout 5, можна з упевненістю припустити, що вона буде доступна на консолях Xbox і ПК, враховуючи, що Bethesda тепер відійшла під прапор Microsoft.

Чи буде вона виходити на нинішньому поколінні консолей, чи вже орієнтуватиметься на наступне, невідомо.