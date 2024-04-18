Одна з ігор у всесвіті Fallout збільшила свій дохід на 232% після виходу серіалу

Щоденний дохід гри Fallout Shelter зріс на 232% на фоні ажіотажу, що виник після виходу серіалу на стримінговому сервісі Amazon. Скільки ж зараз заробляє цей проєкт?

Грошей все більше

Fallout Shelter – це безкоштовна мобільна гра Bethesda Game Studios, яка вже давно перейшла на інші платформи. Наприклад, зараз її можна встановити через Steam. Як і інші проєкти у цьому постапокаліптичному всесвіті, вона отримала великий приріст популярності після 10 квітня, коли вийшов серіал. Аналітики GamesIndustry.biz виявили, що кількість завантажень зросла на 20% вже наступного дня після прем'єри.

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До дебюту шоу Fallout Shelter приносила не більше 20 000 доларів на день, але зараз вона досягає 80 000 доларів на день. Монетизація відбувається шляхом продажу різноманітних внутрішньоігрових предметів, які не є обов'язковими.

Слід зазначити, що Fallout Shelter називають однією з найкращих ігор серії. Вона активна вже майже десять років і залишається сильною та наповненою оновленнями від Bethesda.



Скриншот ігрового процесу / Фото Bethesda

Основний задум гри полягає в тому, що гравці будують власне сховище у невизначеному місці, споруджуючи низку кімнат і споруд та керуючи мешканцями. Існують місії та екскурсії, які потрібно провести, завдання, які потрібно виконати. Але перш за все потрібно гарантувати безпеку мешканців сховища.

Fallout Shelter доступна на всіх платформах, але починала вона своє життя як ексклюзив для мобільних пристроїв. У 2018 році вона була портована на консолі, а згодом і на ПК.