Відеоігри серії Assassin's Creed завжди мали попит серед геймерів, а остання частина не стала винятком. У цієї франшизи є справжня армія з шанувальників, яким дуже подобається цей ігровий всесвіт. Напевно, саме до таких гравців можна віднести й головного героя цієї історії.

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Своєю роботою користувач з нікнеймом showerthoughts0701 поділився на відомій платформі Reddit. Геймерам дуже сподобалися його записи, а сумарно вони вже зібрали майже 4 тисячі вподобань та чималу кількість позитивних відгуків. Головний герой цієї історії вирішив відтворити у реальності настільну гру Orlog з відеогри Assassin's Creed Valhalla.

Масштаб робіт дійсно вражає, бо ентузіаст відтворив у точності майже всі елементи з віртуального аналога. А особливо хочеться відзначити неймовірну увагу до різноманітних дрібниць. Тут є ідентичні гральні кубики зі спеціальними місткостями для кидання, картки з вміннями богів та різнокольорові камінці, які позначають кількість життів. Варто додати, що зображення на кубиках та картках навіть світяться у темноті (своєрідні руни).

Також showerthoughts0701 створив детальну інструкцію з правилами гри та дерев'яну скриньку у стилістиці Assassin's Creed Valhalla. Загалом своєю роботою він задоволений, хоча й витратив на неї понад два місяці. Варто відзначити, що ентузіаст створив не простий сувенірний набір, а повноцінну настільну гру, у яку можна зіграти.

Цікаво, що кілька місяців тому з'являлася інформація про те, що компанія Ubisoft також планує випустити повноцінну адаптацію гри Orlog. Реліз цього проєкту має відбутися до кінця цього року, а придбати таку фізичну версію можна буде за 199 доларів (понад 5 тисяч гривень).

Настільна гра Orlog від користувача showerthoughts0701 / Фото Reddit showerthoughts0701