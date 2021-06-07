Кілька тижні тому для відеогри Assassin's Creed Valhalla вийшло перше доповнення з назвою "Wrath of the Druids". Присвячене це DLC подорожі Ейвора в Ірландію, а найцікавіше, що це буде не остання його (її) мандрівка.

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Одразу варто зазначити, що в останні дні головним ньюзмейкером у цій темі став відомий французький інсайдер j0nathan. На своєму ютуб-каналі він поділився вже двома відео, у яких розповів чимало цікавої інформації про два наступні DLC для Assassin's Creed Valhalla. А користувач платформи Reddit з нікнеймом FrenchGuyDt переклав його записи.

Перше доповнення буде називатися "The Siege of Paris", а його реліз може відбутися вже влітку. Присвячене це DLC подорожі Ейвора до Франції, а головним антагоністом може стати Карл III Товстий. Річ у тім, що йому не дуже подобалася присутність вікінгів на своїх землях, тому він вів з ними постійні війни, щоправда, не дуже успішні. Але найцікавіше, що події цього DLC мають розгорнутися у 885 році, тобто через 8 років після Assassin's Creed Valhalla (877 рік).

Також J0nathan знайшов у файлах гри інформацію й про третє доповнення. Щоправда, варто відзначити, що у дорожній мапі Assassin's Creed Valhalla є інформація лише про два DLC. Можливо, представники компанії вирішили переглянути своє рішення через фінансові успіхи останньої частини.

У файлах гри це доповнення має кодову назву "Meteor". Начебто розробники планують відправити гравців у Північну Африку, бо інсайдер знайшов у файлах згадку про Муспельгейм. Варто відзначити, що згідно з однією теорією, всі скандинавські світи мають своє реальне місцезнаходження. А раніше розробники відзначали, що Муспельгейму відповідає саме Північна Африка.

Наостанок варто відзначити, що це лише чутки, а до подібної інформації завжди потрібно ставитися скептично. Щоправда, варто також нагадати, що у цих локаціях серія вже бувала, тому якась основа для DLC у розробників точно є.

Трейлер доповнення "Wrath of the Druids" – відео