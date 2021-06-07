Несколько недель назад для видеоигры Assassin's Creed Valhalla вышло первое дополнение под названием "Wrath of the Druids". Посвящено это DLC путешествию Эйвора в Ирландию, а самое интересное, что это будет не последняя его (ее) поездка.

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Сразу стоит отметить, что в последние дни главным ньюсмейкером в этой теме стал известный французский инсайдер j0nathan. На своем ютуб-канале он поделился уже двумя видео, в которых рассказал немало интересной информации о двух следующих DLC для Assassin's Creed Valhalla. А пользователь платформы Reddit с никнеймом FrenchGuyDt перевел его записи.

Первое дополнение будет называться "The Siege of Paris", а его релиз может состояться уже летом. Посвящено это DLC путешествию Эйвора во Францию, а главным антагонистом может стать Карл III Толстый. Дело в том, что ему не очень нравилось присутствие викингов на своих землях, поэтому он вел с ними постоянные войны, правда, не очень успешные. Но самое интересное, что события этого DLC должны развернуться в 885 году, то есть через 8 лет после Assassin's Creed Valhalla (877 год).

Также J0nathan нашел в файлах игры информацию и о третьем дополнении. Правда, стоит отметить, что в дорожной карте Assassin's Creed Valhalla есть информация только о двух DLC. Возможно, представители компании решили пересмотреть свое решение из-за финансовых успехов последней части.

В файлах игры это дополнение имеет кодовое название "Meteor". Вроде бы разработчики планируют отправить игроков в Северную Африку, потому что инсайдер нашел в файлах упоминание о Муспельхейме. Стоит отметить, что согласно одной теории, все скандинавские миры имеют свое реальное местоположение. А раньше разработчики отмечали, что Муспельхейму отвечает именно Северная Африка.

Напоследок стоит отметить, что это лишь слухи, а к подобной информации всегда нужно относиться скептически. Правда, стоит также напомнить, что в этих локациях серия уже бывала, поэтому какая-то основа для DLC у разработчиков точно есть.

Трейлер дополнения "Wrath of the Druids" – видео