Всего несколько часов назад мы рассказывали об интересном заявлении кинорежиссера Ричарда Рапхорста. Он обвиняет разработчиков Resident Evil: Village в плагиате и уверен, что они использовали дизайн созданного им монстра. Наверное, нечто похожее могли бы сделать и авторы серии The Witcher.

Подробнее о заявлении режиссера Первая "ложка дегтя": кинорежиссер обвиняет разработчиков Resident Evil: Village в плагиате

Наверное, все игроки в Assassin's Creed Valhalla знают, что уже 13 мая состоится релиз первого дополнения под названием "Wrath of the Druids". Поэтому неудивительно, что разработчики игры сейчас активно готовят свою аудиторию к этому событию. На этот раз они решили поделиться фотографиями персонажей, которых геймеры смогут встретить в этом DLC. Стоит отметить, что это дополнение будет посвящено путешествию Эйвора в Ирландию и его (ее) попытке разгадать древние тайны друидов.

На первом фото можно увидеть Фланна Синна – верховного короля Ирландии. Правда, больше всего дискуссий вызвала не реальная историческая фигура, а обычные враги – Проклятые из культа Детей Дану. Дело в том, что они носят достаточно неприметную одежду, а на голову надевают олений череп с массивными рогами. В таком наряде они очень похожи на Лешего ("Leshen") из игры The Witcher 3: Wild Hunt. Правда, в этой видеоигре это реальные монстры, а не одетые в странный наряд представители культа.

Сначала такое сходство заметили обычные геймеры, но потом его оценили и разработчики серии The Witcher. Самое интересное, что они решили ответить на твит компании Ubisoft оригинальной шуткой. Представители CD Projekt RED поделились методами борьбы Геральта с Лешими. Они написали, что для этого нужно использовать масло для реликтов, двимеритовые бомбы и знак Игни. Также они добавили, что у этого существа есть иммунитет к действию знака Аксий.

Наверное, все геймеры знают, что вряд ли что-то из этого можно найти в игре Assassin's Creed Valhalla. Поэтому, к сожалению, нужно будет разбираться с этими врагами более классическими методами. Напоследок стоит отметить, что пользователям в сети очень понравилось такое случайное и нестандартное взаимодействие этих компаний.

Леший в видеоигре The Witcher 3: Wild Hunt / Фото портал The Witcher

Новые персонажи с Assassin's Creed Valhalla и ответ авторов серии The Witcher / Фото твиттер Assassin's Creed