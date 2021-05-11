Лише кілька годин тому ми розповідали про цікаву заяву кінорежисера Річарда Рапхорста. Він звинувачує розробників Resident Evil: Village у плагіаті та впевнений, що вони використали дизайн створеного ним монстра. Напевно, щось схоже могли б зробити й автори серії The Witcher.

Детальніше про заяву режисера Перша "ложка дьогтю": кінорежисер звинувачує розробників Resident Evil: Village у плагіаті

Напевно, всі гравці в Assassin's Creed Valhalla знають, що вже 13 травня відбудеться реліз першого доповнення із назвою "Wrath of the Druids". Тому й не дивно, що розробники гри зараз активно готують свою аудиторію до цієї події. Цього разу вони вирішили поділитися світлинами персонажів, яких геймери зможуть зустріти у цьому DLC. Варто зазначити, що це доповнення буде присвячене подорожі Ейвора в Ірландію та його (її) спробі розгадати стародавні таємниці друїдів.

На першому фото можна побачити Фланна Сінна – верховного короля Ірландії. Щоправда, найбільше дискусій викликала не реальна історична постать, а звичайні вороги – Прокляті з культу Дітей Дану. Річ у тім, що вони носять достатньо непримітний одяг, а на голову надягають оленячий череп з масивними рогами. У такому вбранні вони дуже схожі на Лісовиків ("Leshen") із гри The Witcher 3: Wild Hunt. Щоправда, у цій відеогрі це реальні монстри, а не одягненні у дивне вбрання представники культу.

Спочатку таку схожість помітили звичайні геймери, але потім її оцінили й розробники серії The Witcher. Найцікавіше, що вони вирішили відповісти на твіт компанії Ubisoft оригінальним жартом. Представники CD Projekt RED поділилися методами боротьби Геральта з Лісовиками. Вони написали, що для цього потрібно використовувати масло для реліктів, двимеритові бомби та знак Ігні. Також вони додали, що у цього створіння є імунітет до дії знаку Аксій.

Напевно, усі геймери знають, що навряд чи щось з цього можна знайти у грі Assassin's Creed Valhalla. Тому, на жаль, потрібно буде розбиратися з цими ворогами більш класичними методами. Наостанок варто зазначити, що користувачам у мережі дуже сподобалася така випадкова та нестандартна взаємодія цих компаній.

Лісовик у відеогрі The Witcher 3: Wild Hunt / Фото портал The Witcher

Нові персонажі з Assassin's Creed Valhalla та відповідь авторів серії The Witcher / Фото твітер Assassin's Creed