У такій масштабній грі як Baldur's Gate 3 безумовно знайшлося місце для великодок та посилань на інші проєкти, такі як франшиза The Witcher.

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Як помітив користувач Reddit під ніком IsonArt, в третьому Акті гри є NPC, який дуже схожий на найвідомішого відеоігрового мисливця на монстрів.

З довгим, зібраним назад білим волоссям і бородою, персонаж є практично копією Ґеральта, якого ми звикли бачити в іграх CD Projekt RED.

Місцевого "Білого вовка" можна зустріти в публічному домі за кухлем чогось міцного, а якщо цього вам недостатньо, то як відзначили коментатори, поблизу є персонажка підозріло схожа на Йеннефер із Венґерберґу.

Ґеральт у BG 3 / Скриншот з гри

Цікаво, що локація появи "Різника з Блавікена" вибрано не випадково, адже в іграх серії The Witcher завжди були борделі, які дозволяли Ґеральту заплатити за ніч пристрасті чи виконувати певні квести.

Третій акт Baldur's Gate 3 також має бордель під назвою "Пестощі Шарес", який і став ідеальним місцем для посилання на відомого персонажа.