В такой масштабной игре как Baldur's Gate 3, безусловно, нашлось место для пасхалок и отсылок на другие проекты, такие как франшиза The Witcher.

Интересно На исследования пойдут целые дни: видеоигры с самым открытым миром

Как заметил пользователь Reddit под ником IsonArt, в третьем Акте игры есть NPC, который очень похож на самого известного видеоигрового охотника на монстров.

С длинными, собранными назад белыми волосами и бородой, персонаж является практически копией Геральта, которого мы привыкли видеть в играх CD Projekt RED.

Местного "Белого волка" можно встретить в публичном доме за кружкой чего-то крепкого, а если этого вам недостаточно, то как отметили комментаторы, поблизости есть персонаж подозрительно похож на Йеннефер из Венгерберга.

Геральт в BG 3 / Скриншот из игры

Интересно, что локация появления "Мясника из Блавикена" выбрана не случайно, ведь в играх серии The Witcher всегда были бордели, позволявшие Геральту заплатить за ночь страсти или выполнять определенные квесты.

Третий акт Baldur's Gate 3 также имеет бордель под названием "Ласка Шаресс", который и стал идеальным местом для отсылки на известного персонажа.