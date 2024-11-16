Ентузіаст косплеєрської справи здивував шанувальників культового BioShock, показавши свій неймовірний проєкт, інформує 24 Канал з посиланням на Reddit.

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Одним з найколоритніших персонажів, а точніше ворогів Протагоніста в перших двох частинах серії, були моторошні мутанти Big Daddy, одягнені у чудернацькі водолазні костюми. Кожна зустріч з ними ставала справжнім випробуванням для гравця.

Користувач Reddit під ніком StalwartStud створив неймовірний костюм для косплею "Великого Татка" та поділився результатом роботи на порталі.

Дивовижний косплей – дивіться відео

Шолом, оздоблений ліхтарями, фірмовий величезний ручний дриль та кисневий балон на спині зробили проєкт геймера напрочуд реалістичним та заслужили на шквал похвали від інших шанувальників BioShock.

Як розповів ентузіаст, на створення костюма йому знадобилося понад два роки. Сами виріб виготовлений із пінопласту та має "понад 7 футів (майже 2,2 метра – ред.)" у висоту, але важить не надто багато.

Щоправда, StalwartStud не може витримати в костюмі більше 10 хвилин, оскільки у ньому пекельно спекотно. Наразі геймер планує вдосконалити власний виріб, додавши динамік для відтворення звуків з гри.