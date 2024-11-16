Энтузиаст косплеерского дела удивил поклонников культового BioShock, показав свой невероятный проект, информирует 24 Канал з ссылкой на Reddit.

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Одним из самых колоритных персонажей, а точнее врагов Протагониста в первых двух частях серии, были жуткие мутанты Big Daddy, одетые в причудливые водолазные костюмы. Каждая встреча с ними становилась настоящим испытанием для игрока.

Пользователь Reddit под ником StalwartStud создал невероятный костюм для косплея "Большого Папочки" и поделился результатом работы на портале.

Удивительный косплей – смотрите видео

Шлем, украшенный фонарями, фирменная огромная ручная дрель и кислородный баллон на спине сделали проект геймера удивительно реалистичным и заслужили шквал похвалы от других поклонников BioShock.

Как рассказал энтузиаст, на создание костюма ему понадобилось более двух лет. Сами изделие изготовлено из пенопласта и имеет "более 7 футов (почти 2,2 метра – ред.)" в высоту, но весит не слишком много.

Правда, StalwartStud не может выдержать в костюме более 10 минут, поскольку в нем адски жарко. Сейчас геймер планирует усовершенствовать собственное изделие, добавив динамик для воспроизведения звуков из игры.